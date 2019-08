Igreja da Conceição Velha, em Lisboa, acolhe “Pietá”

Situada numa das zonas de maior procura turística em Lisboa, entre o Campo das Cebolas e o Terreiro do Paço, a igreja da Conceição Velha chama a atenção de quem passa, desde logo pela “imponente fachada de estilo manuelino”, lembra o comunicado enviado à Renascença pelo Departamento de Turismo do Patriarcado de Lisboa, que anuncia o novo projeto cultural que ali vai ser acolhido. Trata-se da exposição “Pietá” de Santiago Belacqua, “o primeiro artista português a ser convidado para expor no Vaticano”.

A exposição, que em 2018 já passou por São Domingos de Benfica, mostra como a arte contemporânea pode ser um “excelente elemento de inspiração cristã”, como foi sublinhado na altura e pode agora ser vista na baixa pombalina.

“Os quadros de inspiração sacra pretendem, segundo o artista bracarense, homenagear ‘Pietá’, a obra-prima de Michelangelo”, explica ainda o comunicado, adiantando que, para além da exposição, a Igreja “vai proporcionar aos seus visitantes a oportunidade única de assistirem a um concerto de órgão de tubos do século XVIII (que se vão realizar duas vezes por dia) no coro alto da igreja”.

A exposição e os concertos são as primeiras atividades culturais que se realizam naquela na Conceição Velha desde que aquela igreja lisboeta está sob a gestão cultural de uma empresa de Braga especializada na gestão, conservação e restauro de património cultural, e que em 2018 também foi responsável pela abertura ao público da Torre da Igreja de Santa Cruz do Castelo, que estava fechada há 30 anos, e que já recebeu mais de 120 mil visitantes.

A inauguração da exposição “Pietá”, seguida de um recital de órgão, está marcada para dia 14 de agosto, às 17h30. Pode ser visitada até 30 de setembro, das 10h00 às 19h00.