Fátima. Peregrinação do Migrante e do Refugiado começa esta segunda-feira

A Peregrinação Internacional de agosto arranca hoje no Santuário de Fátima, sendo esperados milhares de emigrantes na Cova da Iria, numa celebração presidida pelo prefeito da Congregação para os Bispos, o cardeal canadiano Marc Ouellet, antigo arcebispo do Quebec que é, também, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.

A Peregrinação Internacional, que decorre entre hoje e terça-feira, integra também a Peregrinação Nacional do Migrante e Refugiado, sendo esperados milhares de emigrantes portugueses que aproveitam as férias de verão para se deslocar a Fátima.

De acordo com os serviços do Santuário de Fátima, nesta peregrinação será recordado o Muro de Berlim, com uma paragem, durante a procissão das velas, e uma oração junto ao pedaço do muro que se encontra em Fátima e que foi oferecido por um português residente na Alemanha.



O início da peregrinação está marcado para as 18h30 desta segunda-feira, na Capelinha das Aparições e, à noite, haverá a recitação do rosário, seguida da procissão das velas e da missa da vigília.

A missa internacional começa às 10h00 de terça-feira e integra "a tradicional oferta do trigo, pelos peregrinos, no momento da apresentação dos dons".