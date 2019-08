Sérgio quer vencer Krasnodar para esquecer derrota em Barcelos

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não esconde o momento negativo, após a derrota contra o Gil Vicente, mas garante que a equipa já só pensa em vencer o Krasnodar, para carimbar a passagem ao "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Estamos a preparar o jogo da melhor forma. O que se passou este fim-de-semana não foi positivo para equipa e para os adeptos. Não estamos habituados a perder, mas olhar para a frente é a forma como encaramos a situação. Conscientes do que temos a fazer amanhã", disse, em conferência de imprensa.

A conferência de imprensa do técnico estava inicialmente marcada para as 18h30, mas o treinador chegou à sala de imprensa com mais de 30 minutos de atraso, justificado pelo técnico.

"Tivemos a trabalhar, com reunião, a preparar o jogo de amanhã. Queríamos cumprir tudo o que está estipulado, também tinhamos jantar às 19h30, mas não vai acontecer. Já não vou ver o início do jogo do Setúbal, que é o nosso próximo adversário", explicou.

Vantagem "enganadora"

Os dragões venceram a primeira mão da eliminatória, na Rússia, pro 1-0, vantagem que Sérgio desvalorizou.

"Acho que eles não vão fugir muito à sua identidade, uma equipa que gosta de ter bola. Estamos preparados, mas temos uma vantagem enganadora. Precisamos de ir para o jogo como se estivesse tudo empatado. Queremos marcar e não sofrer golos", afiançou.

O FC Porto-Krasnodar está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.