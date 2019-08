Semedo falha deslocação ao Estádio do Dragão

José Semedo é a primeira baixa confirmada do lado do Vitória de Setúbal, para o confronto da segunda jornada do campeonato, contra o FC Porto, no Estádio do Dragão.

O médio-defensivo de 34 anos viu o segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, na partida da primeira ronda contra o Tondela.

O FC Porto-Vitória de Setúbal joga-se no próximo sábado, às 21h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.