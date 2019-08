Krasnodar quer "explorar pontos fracos" do FC Porto

Sergey Matveev, treinador-adjunto do Krasnodar, e Wanderson, jogador da equipa, ainda acreditam que o clube russo pode eliminar o FC Porto, e carimbar presença nos "play-offs" da Liga dos Campeões, apesar da derrota por 1-0, em casa, na primeira mão.

"Há pontos fracos que vamos tentar explorar. O FC Porto joga de forma compacta e rápida. Tem um nível muito elevado e temos de ter isso em consideração", disse o adjunto, que volta a substituir Murad Musaev, treinador, castigado.

Wenderson, jogador de equipa, reconhece o cansaço da longa viagem, mas reitera os pontos fracos da equipa portista: "A viagem foi longa. Estivemos mais de seis horas em viagem, o descanso foi pouco. Vai ser um jogo bastante difícil para os dois. O FC Porto está em vantagem, mas a nossa equipa estudou bastante os pontos fracos deles e temos qualidade para ganhar aqui".

O avançado Ari é a principal ausência do lado do Krasnodar, devido a lesão sofrida na última partida do campeonato, contra o Rubin Kazan. O FC Porto-Krasnodar está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.