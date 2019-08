Guilherme Aguiar: "Danilo é a coluna vertebral do FC Porto"

12 ago, 2019 - 12:45 • Carlos Dias, com redação

O médio falhou o jogo com o Gil Vicente e está em dúvida para o desafio com o Krasnodar. Marchesín é o jogador que mais tem impressionador o antigo dirigente do FC Porto