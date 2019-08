Danilo Pereira não treina em véspera do Krasnodar

Danilo Pereira continua ausente dos treinos do FC Porto, em véspera da receção ao Krasnodar, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O capitão falhou o jogo contra Gil Vicente, por desconforto muscular, e não treinou no domingo, realizando apenas tratamento e trabalho de ginásio. Esta segunda-feira, o médio não esteve presente nos 15 minutos abertos à comunicação social, no treino realizado no Estádio do Dragão.

O FC Porto-Krasnodar está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.