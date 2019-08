Conceição explica Danilo. "Há uma grande probabilidade de não jogar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admite que Danilo Pereira ainda poderá ser opção contra o Krasnodar, apesar da pouca probabilidade de recuperar de uma lesão muscular.

Danilo Pereira falhou o jogo contra o Gil Vicente e não treinou no domingo, nem esta segunda-feira, no treino de adaptação ao relvado, em véspera da partida da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, o técnico diz que será pouco provável que o capitão recupere.

"Está condicionado, fez um exame de manhã. Ainda não sabemos se o poderemos ter, há grande probabilidade de não jogar", explicou.

O FC Porto-Krasnodar está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.