Costa confirma incumprimento dos serviços mínimos. PSP e GNR já estão a substituir motoristas

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta segunda-feira que os serviços mínimos definidos para a greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas e de mercadorias, que deram hoje início a uma paralisação por tempo indeterminado, não estão a ser cumpridos.

O anúncio foi feito no Palácio de Belém, após um encontro do chefe do Governo com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para discutir a situação, depois de a ANTRAM ter acusado os motoristas de não estarem a cumprir os serviços mínimos definidos.

Aos jornalistas, Costa explicou que, "ao contrário do que aconteceu durante a manhã", ao início da tarde, a partir das 14h30, começou a ser registado o incumprimento de serviços mínimos e que, por esse motivo, já há militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) a substituir os motoristas grevistas para garantir o abastecimento de locais prioritários, como o aeroporto de Lisboa.

"Essa medida foi tomada de forma a garantir que as zonas mais afetadas pelo incumprimento, como a zona sul e o aeroporto, não fiquem em situação de falta de abastecimento", explicou.



Face à situação, o Governo vai decidir ao final da tarde, em Conselho de Ministros, se avança com a requisição civil, informou ainda Costa.

