Madeira. Sem resultado as buscas para encontrar homem que caiu ao mar

As buscas realizadas no domingo para encontrar o homem que caiu ao mar no norte da Madeira, na sexta-feira, foram infrutíferas, acabando por ser suspensas ao ocaso do sol. Serão retomadas na manhã desta segunda-feira, disse a autoridade marítima.



As buscas para encontrar o homem dado como desaparecido nos mares do norte da Madeira, na freguesia do Seixal, foram retomadas este domingo manhã, com recurso a diversos meios.

Foram empregues nas buscas "mergulhadores da Polícia Marítima, assim como o SANAS (Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos) e também os elementos dos bombeiros voluntários de São Vicente e Porto Moniz", avançou o comandante da Zona Marítima da Madeira, Guerreiro Cardoso.

Um homem, que estava acompanhado pelo padrasto, caiu ao mar no sábado na zona conhecida como 'Mata Sete' no Seixal, no concelho do Porto Moniz.



O alerta foi dado pelo Serviço Regional de Proteção Civil às 17h35 e foi desencadeada uma ação de busca e salvamento envolvendo várias entidades.

[notícia atualizada às 6h00 de dia 12 de Agosto]