Greve dos motoristas. Sindicato dá indicação para que serviços mínimos não sejam cumpridos

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas disse que os serviços mínimos decretados pelo Governo não vão ser cumpridos.

A declaração surge na sequência da suposta contratação de motoristas para fazer mais do que os serviços mínimos e devido ao aparato policial presente nas centrais de logística.

"A partir deste momento, as pessoas que aqui estão não vão fazer mais serviços nenhuns e os que estão fora vão voltar aqui, para os piquetes de greve, porque aquilo que está a acontecer é uma violação clara do direito à greve pelas empresas e pelo Governo", afirmou o vice-presidente do sindicato, Pedro Pardal Henriques, aos jornalistas.