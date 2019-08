Greve dos conservadores e oficiais de registo arranca com adesão elevada, diz sindicato

A greve de conservadores e oficiais de registo, que começou esta segunda-feira e vai durar cinco dias, está com adesão elevada, segundo o sindicalista Arménio Maximino.

Em declarações à Renascença, o presidente do sindicato diz que a culpa é do Governo, que não resolveu os problemas do setor.

“Cifra-se entre os 85% e os 90%. Só não chega aos 100% porque 10 a 15% dos trabalhadores estão a cumprir os serviços mínimos. Esta adesão massiva dos trabalhadores deve-se ao facto de o Governo não ter resolvido nenhum dos problemas do setor.”

A questão remuneratória é uma das que justifica esta greve, explica Arménio Maximino, pois o salário não tem acompanhado o aumento das exigências a estes profissionais.

“Desde 2005 tivemos um aumento brutal de competências, passámos a praticar novos ator, tivemos aumento de responsabilidades, temos um aumento de deveres e temos exclusividade de funções e o Governo olha para a nossa carreira, que classifica como especial no diploma das carreiras, mas depois na parte remuneratória propõe vencimentos de 1200 euros, que vai fazer com que trabalhadores que entrem amanhã fiquem a ganhar o mesmo que muitos que estão cá há 15 ou 17 anos.”

O Sindicato dos Trabalhadores de Registos e Notariado exige também a contratação de 1.500 funcionários, mas adverte que apenas foi aberto um concurso para 35.

A greve que começou esta segunda-feira termina no dia 17 e poderá afetar o funcionamento das conservatórias e de outros balcões de atendimento dos serviços de registo o que levou o Governo a decretar serviços mínimos