Incêndio no Monte Hymettus ameaçou Atenas

O incêndio que deflagrou no fim-de-semana no Monte Hymettu, a 18 quilómteros de Atenas, está em recessão, de acordo com a Proteção Civil grega, mas ainda há trabalhos curso para extinguir o fogo.

Mais de 141 bombeiros, cinco aviões e cinco helicópteros combateram as chamas que chegaram aos 20 metros de altura.

Cerca de 60 incêndios florestais estiveram ativos nas últimas 24 horas, na Grécia. O mais perigoso foi o incêndio na ilha de Peloponnese que forçou a retirada dos campistas do local.

As autoridades lançaram o alerta de risco alto de incêndio por todo o país devido às temperaturas altas e ao tempo seco.