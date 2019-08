China. Número de mortos causados pelo tufão Lekima sobe para 44

O número de vítimas mortais subiu para 44 pessoas, na sequência da passagem do tufão Lekima, no leste da China. De acordo com dados das autoridades locais, 16 pessoas estão desaparecidas.

Mais 180 mil pessoas foram retiradas das suas habitações na província de Shandong, depois da evacuação de mais de um milhão de habitantes das províncias de Zhejiang e Jiangsu e do centro financeiro de Shanghai.

A mais recente atualização de Shandong eleva o total dos estragos para os 2,3 mil milhões de euros. Mais de 364 mil hectares de colheitas foram devastados e 36 mil casas sofreram danos.

O tufão chegou a terra no sábado de manhã, atingindo em cheio da província de Zhejiang, com ventos de 187 quilómetros por hora.

Além das vítimas e da destruição, milhares de voos foram cancelados e a circulação ferroviária foi interrompida devido ao Lekima.

Na sexta-feira, a China emitiu um alerta máximo para as áreas costeiras da província de Zhejiang, dada a previsão de ventos e chuvas fortes.

O alerta vermelho, emitido pela China, é o mais alto do sistema de alertas, de quatro níveis, levando as autoridades a preparar evacuações, suspender ligações ferroviárias, viagens aéreas e a exigir o regresso de embarcações aos portos.