Naomi Osaka recupera liderança do "ranking" WTA

Naomi Osaka está de volta ao trono do ténis mundial. A japonesa recuperou o primeiro lugar do "ranking" WTA, que era ocupado por Ashleigh Barty. As duas tenistas estiveram na Rogers Cup, em Toronto, no Canadá, onde Barty foi eliminada na 2.ª ronda e Osaka resistiu até aos quartos de final, fase em que foi derrotada por Serena Williams.

A norte-americana, que ainda não venceu qualquer torneio desde que regressou à competição, após gravidez, chegou à final da Rogers Cup, mas voltou a perder. Bianca Andreescu, a jogar em casa, vencia Serena, no primeiro set, por 3-1, quando a americana desistiu.

Ainda assim, Williams ganhou duas posições no "ranking" e passa a ocupar o oito posto. Francisca Jorge, no lugar 520, é a melhor tenista portuguesa da atualidade.