Vitória de Setúbal e Tondela empatam a zero

O Vitória de Setúbal e Tondela empataram a zero, esta segunda-feira, no Estádio do Bonfim, em partida a contar para a primeira jornada da I Liga.

Uma partida sem golos, mas com oito amarelos e um cartão vermelho, mostrado a Semedo, já perto do final, aos 88 minutos.

A partida contou com várias oportunidades de perigo, mas com pouca eficácia em frente à baliza de ambas as partes, com destaque para uma bola enviada ao poste, por parte do Tondela.

Na próxima jornada, o Tondela recebe o Portimonense, enquanto que o Vitória de Setúbal desloca-se até ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto.

No Estádio do Bonfim esteve também um convidado ilustre nas bancadas: o treinador José Mourinho, atualmente sem clube e natural de Setúbal, presença regular nas bancadas do estádio.

Resta apenas disputar o Rio Ave-Vitória de Guimarães, relativo à primeira jornada, adiado devido à falta de segurança numa das bancadas do Estádio dos Arcos.