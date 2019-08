Vitória de Setúbal e Tondela disputam penúltimo jogo da primeira jornada

O Vitória de Setúbal e o Tondela defrontam-se hoje, no penúltimo jogo da primeira jornada da edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol.

rente a frente vão estar duas equipas que tiveram de esperar pelas últimas jornadas da última edição do campeonato para assegurarem a manutenção.

Este será o quinto encontro entre as duas equipas no Bonfim para o campeonato, com os sadinos a levarem vantagem no confronto direto, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

A primeira jornada vai terminar apenas a 8 de setembro, com a receção do Rio Ave ao Vitória de Guimarães, um encontro que foi adiado devido a problemas estruturais numa das bancadas do estádio dos Arcos.

Com sete jogos já disputados, Benfica, Sporting de Braga, Famalicão, Boavista e Gil Vicente, que venceu o FC Porto, são os conjuntos que somaram três pontos.

Programa da primeira jornada:

Sexta-feira, 9 ago

Portimonense – Belenenses, 0-0

Sábado, 10 ago

Santa Clara – Famalicão, 0-2

Gil Vicente - FC Porto, 2-1

Benfica – Paços de Ferreira, 5-0

Domingo, 11 ago

Boavista – Desportivo das Aves, 2-1

Marítimo – Sporting, 1-1

Sporting de Braga – Moreirense, 3-1

Segunda-feira, 12 ago

Vitória de Setúbal – Tondela, 20:15

Domingo, 8 set