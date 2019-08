Vítor Bruno reforça o Leixões

O Leixões anunciou a contratação de Vítor Bruno, que se desvinculou do Feirense.

O português de 29 anos pode desempenhar a função de lateral-esquerdo, que desempenhou nas últimas temporadas ao mais alto nível, mas também extremo, sua posição de raiz.

Vítor Bruno fez 33 partidas pelo Feirense na última temporada, na segunda passagem pelo emblema de Santa Maria da Feira, que desceu à II Liga.

Formado no FC Porto, Vítor Bruno passou ainda pelo Candal, Ribeirão, Penafiel, Cluj, Feirense e Boavista. No total, soma 100 jogos na I Liga, e 73 no segundo escalão, onde vai ajudar o Leixões a lutar pelo regresso ao principal escalão.