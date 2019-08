Um turco em Guimarães e um russo em Braga

Halil Umut Meler, da Turquia, será o árbitro do Vitória de Guimarães-Ventspils, na quarta-feira, e Aleksei Eskov, da Rússia, estará no Braga-Brondby, na quinta-feira. São estas as escolhas da UEFA para os jogos das equipas portuguesas na 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Em Guimarães, a equipa de arbitragem turca será composta, ainda, pelos assistentes Mustafa Eyisoy e Cevdet Komurcuoglu. O quarto árbitro é Arda Kardeşler. O Vitória entra em campo às 17h00, de quarta-feira. No primeiro jogo, na Letónia, a equipa portuguesa venceu, por 0-3.

Em Braga, Eskov terá assistência de Dmitri Mosyakin e Nikolay Eremin. O quarto árbitro nomeado é Vasili Kazartsev. O Braga venceu o Brondby, na Dinamarca, por 2-4. O jogo da 2.ª mão é na quinta-feira, às 19h45.