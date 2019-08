Ivo Vieira não quer jogadores "a domir à sombra da vantagem confortável" na Liga Europa

O Vitória de Guimarães tem uma "vantagem confortável" na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, depois de ter vencido o Ventspils, na Letónia, por 3-0, mas Ivo Vieira não quer a equipa relaxada no segundo jogo, na quarta-feira, no D. Afonso Henriques.

"Temos de estar focados em passar a eliminatória. Não podemos considerar que os jogos estão fechados. Temos vantagem confortável, mas não podemos dormir à sombra desse resultado", sublinha o treinador, em conferência de imprensa.

O "play-off" da Liga Europa está ao alcance da equipa portuguesa e Ivo considera que mais do que pensar nas dificuldades que o adversário pode criar, o Vitória deve pensar no que "pode fazer" para resolver a eliminatória e "crescer mais como equipa".

Folga inesperada

O adiamento do jogo com o Rio Ave, devido a um problema estrutural no Estádio dos Arcos, que marcaria a estreia do Vitória na I Liga, deu mais tempo de recuperação aos jogadores, mas o treinador garante que "a equipa estava preparada para esse desafio".

Ivo acrescenta que o seu desejo passa por manter "hábito de ter grande número de jogos". "Que assim seja durante muito tempo", diz o técnico dos vitorianos.

Depois de terem eliminado os luxemburgueses do Jeunesse Esch, os minhotos procuram eliminar o Ventsplis. O jogo com a equipa da Letónia, que o Vitória derrotou por 3-0, na primeira partida, é na quarta-feira, às 17h00, no D. Afonso Henriques.

Se passar ao "play-off", o Vitória irá defrontar o vencedor da eliminatória entre Mlada Boleslav e Steaua de Bucareste. No jogo da 1.ª mão, na Roménia, registou-se um empate a zero. Tudo será decidido na quinta-feira, na República Checa.