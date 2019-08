Braga desiste da contratação de Schettine e critica Santa Clara

O Sporting de Braga desistiu da contratação do ponta-de-lança brasileiro Guilherme Schettine, do Santa Clara, apesar da "vontade do atleta em transferir-se para o clube". O emblema minhoto justifica o passo atrás nas negociações com as "condições impostas pelo Santa Clara".

O Braga terá mostrado interesse no avançado em maio, sendo que o Santa Clara terá pedido três milhões de euros, "omitindo que a cláusula de rescisão é de dois milhões", fator que levou a que o Braga desistisse das negociações.

Este verão, o clube arsenalista "tomou conhecimento de que o Santa Clara negociava o jogador com o Benfica por 1,5 milhões de euros", num negócio que veria o Santa Clara continuar com o jogador, por empréstimo.

Transferência forçada para o Benfica

O Braga acusa o clube de ignorar uma proposta formal, de igual valor à do Benfica, e do Santa Clara forçar uma mudança do brasileiro para Lisboa. Schettine terá recusado a transferência para as águias, por "entender que desportivamente não era a opção que melhor servia as suas ambições imediatas".

"O Braga formalizou uma proposta que satisfazia as pretensões do Santa Clara. Tal proposta, enviada de forma oficial, não obteve qualquer resposta. O Santa Clara contactou o jogador e os seus representantes para a marcação de uma reunião, no dia seguinte, em Lisboa, com os responsáveis do Benfica. Guilherme Schettine e os seus empresários recusaram reunir".

Tendo em conta o impasse nas negociações, o Braga decidiu recuar com a proposta, pos "nãoo pode prolongar a espera pelo desfecho da operação".

"Teatro de marionetas"

O clube arsenalista deixa duras críticas à atitude do Santa Clara: "Este longo episódio não é caso único, mas antes a demonstração de uma realidade profundamente entranhada. O futebol português transformou-se num teatro de marionetas".

"Sociedades que deviam competir num plano de igualdade resignam-se a uma lógica vertical de influências, na qual 'manda quem pode e obedece quem tem juízo', e onde se multiplicam operações que escapam à lógica desportiva, se inflacionam de forma especulativa os valores do mercado e se impede que outros clubes possam reforçar-se", pode ainda ler-se.

De destacar que Schettine afirmou publicamente, em declarações ao "Maisfutebol", a vontade de transferir-se para o Sporting de Braga.

"Ando bastante ansioso porque quero ver isto resolvido e jogar no Braga. Quero esse grande clube. Adorei a proposta e o projeto desportivo. Estou a ser o mais profissional possível e a esperar até ao limite, mas gostava que o negócio fosse rapidamente fechado. Seria bom para todos", disse.

O avançado brasileiro de 23 anos chegou aos Açores em janeiro da última temporada, e apontou sete golos em 18 jogos, numa meia temporada de sucesso individual.