A seca do Sporting

O Sporting não conseguiu vencer o Marítimo (1-1), no primeiro jogo do campeonato, e os três jornais desportivos dissecam o 11.º jogo consecutivo dos leões sem ganhar.

"Continua a seca", titula o "Record". Última partida ganha nos 90 minutos foi a 5 de maio. "A Bola", tal como o "Record", escolhe Bruno Fernandes para ilustrar a primeira página, ao lado do título "entrada em falso". Keizer assume que o empate é uma desilusão.

"Segunda falsa partida", assinala "O Jogo". Leões não conseguem reagir à derrota na Supertaça e entram na I Liga com empate. Já o Braga teve "entrada à candidato", com vitória sobre o Moreirense, por 3-1.

Danilo é o nome que preocupa no FC Porto. O médio está a recuperar de uma lesão na perna direita e está em dúvida para o jogo com o Krasnodar, a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Porto venceu o primeiro jogo, por 1-0.

Nuno Tavares marcou o primeiro golo do Benfica na I Liga, na goleada ao Paços de Ferreira (5-0), e o jovem lateral merece atenção dos três jornais desportivos. É o quarto "made in Seixal" a marcar na estreia. "O Jogo" revela que Svilar está entre a equipa B do Benfica e a porta de saída.

João Rodrigues e Miguel Oliveira também estão em destaque nas primeiras dos desportivos. Ambos pelo desempenho em duas rodas, o primeiro em motor.O ciclista da W52-FC Porto venceu a Volta a Portugal. Miguel Oliveira fez o melhor resultado do ano, ao terminar o GP da Áustria, em MotoGP, no oitavo lugar.