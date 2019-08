Zé Pedro estreia-se com golaço nos Estados Unidos

Zé Pedro estreou-se com a camisola dos Swope Park Rangers com um grande golo. O extremo português, que na época passada esteve no Feirense e no Covilhã, foi titular frente aos Pittsburgh Riverhounds, e marcou o segundo golo da sua equipa, insuficiente, no entanto, para evitar a derrota, por 3-2, em mais um jogo da USL, a liga de desenvolvimento da MLS.

Em declarações publicadas pelo seu clube, satélite do Sporting de Kansas City, Zé Pedro sublinhou que "foi muito bom marcar", mas lamentou a derrota. "Marcar um golo já é muito bho, mas sendo na estreia tem um sabor especial. Fiquei muito feliz, mas pena ter sido numa derrota", disse o jogador português.

O jogador, de 22 anos, partiu para os Estados Unidos com o pensamento em afirmar-se num tipo de futebol que, como disse em entrevista à Renascença, se adapta às suas caracteríticas e a adaptação, apesar de "difícil", está a correr bem. O objetivo, reforçou, "é fazer o maior número de jogos possível na USL para chegar, num futuro próximo, à MLS".