Renato Sanches titular na vitória do Bayern na Taça

Renato Sanches voltou a ser titular na vitória do Bayern, por 3-1, no terreno do Energie Cottbus, da terceira divisão, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

Lewandowski bisou na partida, e Coman fez o outro golo que carimbou a passagem do clube bávaro à próxima eliminatória, na ressaca da derrota na Supertaça alemã, contra o Dortmund.

O médio internacional português foi titular, mas o primeiro a sair, aos 63 minutos, dando lugar a Goretzka, que assistiu o segundo e terceiro golo.