Oficial. Zarco deixa a KTM no final da temporada

Está confirmado que Johann Zarco não vai continuar na KTM em 2020. O piloto francês anunciou, nas redes sociais, que chegou a acordo para deixar a equipa na próxima temporada. "Foi uma decisão difícil. Eu tenho a oportunidade de realizar o melhor trabalho no mundo e quero fazê-lo com um sorriso", escreveu Zarco.

A notícia da saída de Zarco surge um dia depois de Miguel Oliveira ter alcançado o melhor resultado da temporada, ao terminar o GP da Áustria na oitava posição. O piloto português é dos candidatos naturais à sucessão de Zarco na KTM de fábrica.

Dani Pedrosa, que está a participar no desenvolvimento da mota e que deixou os circuitos esta época, também é uma das opções, bem como Mika Kallio.

Zarco é 17.º classificado do Mundial de MotoGP, com 22 pontos conquistados. O melhor piloto da KTM é Pol Espargarò, no 11.º lugar. Oliveira é 15.º, com 26 pontos.