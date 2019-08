A boa dor de cabeça de Bruno Lage no lado direito da defesa

Nuno Tavares ou André Almeida? Eis a questão, no atual Benfica. O primeiro brilha atualmente na direita da defesa encarnada. O segundo, recupera de lesão mas, é o habitual "dono" do lugar. Trata-se de um "problema" para o treinador dos campeões nacionais resolver, na opinião de Nuno Ferreira, ex-técnico do jovem de 19 anos no Casa Pia.

Em declarações esta segunda-feira a Bola Branca, o treinador, apesar da "opinião suspeita", recorda que Nuno Tavares "tem cumprido" e como que defende, por isso, a sua manutenção no onze titular.

"Bruno Lage terá muitas dificuldades em escolher a melhor opção, porque são opções muito válida. Não é muito normal ter um lateral-direito a jogar com o pé esquerdo mas, até o momento, o Nuno Tavares tem cumprido os objetivos, e tem sido uma opção muito segura", refere o ex-treinador dos casapianos.

Nuno Ferreira enaltecer o trajeto do jovem defesa até chegar à equipa principal das águias, destacando a exibição inspirada contra o Paços de Ferreira, com um golo e duas assistências.

"Fiquei muito contente pelo golo e pelo jogo, e assistências, que fez. Foi o culminar de um processo de há tempos. Já na altura sentia que era um jogador diferente dos outros, mas estava num percurso indefinido. Felizmente, teve pessoas que o puxaram para o lado certo e permitiram que a sua carreira tivesse o sucesso que hoje tem", faz notar.



Almeida com mais um concorrente?

Depois de Nuno Tavares, há mais um jovem na calha. Trata-se de Tomás Tavares, de 18 anos, que integra de imediato o plantel "maior" do Benfica e que, curiosamente, também é lateral-direito. Tomás, que veste a camisola do clube da Luz há 10 temporadas, era na época anterior ainda era júnior de primeiro ano. Todavia, já alinhou na equipa B, e pode agora ter também a sua oportunidade.

Segundo Nuno Ferreira, a ideia de Bruno Lage será colocá-lo a concorrer com André Almeida e deslocar Tavares para a sua posição de origem, à esquerda, "rivalizando" com o espanhol Álex Grimaldo.

"O Nuno Tavares poderá ser uma opção de futuro para a esquerda, competindo com o Grimaldo. E a direita ficar com este menino que está a chegar e com o André Almeida", preconiza.



Para além de André Almeida e os dois laterais Tavares, Lage conta ainda com João Ferreira e Ebuehi para a posição de lateral-direito.