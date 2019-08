Depois do protesto, Rússia exige a Google que deixe de promover "eventos ilegais"

A agência de comunicações estatal da Rússia, Roscomnadzor, adiantou, este domingo, que pediu ao Google que pare de anunciar "eventos ilegais de massa" na plataforma oficial de vídeos do YouTube.

Dezenas de milhares de russos protagonizaram, no passado sábado, o que os observadores designam como o maior protesto político do país dos últimos oito anos. Os manifestantes desafiam repressão de que dizem ser alvo e exigem eleições livres para as eleições municipais de Moscovo.

A Roscomnadzor avisou, ainda, que Moscovo vai considerar uma "não resposta" ao pedido como uma interferência na sua soberania e influência hostil nos assuntos internos do país.

A 20 de julho, a manifestação autorizada pelas autoridades reuniu cerca de 20 mil pessoas na capital russa. Proibidos, os dois protestos seguintes resultaram em 1.400 e 1.000 detenções, respetivamente.

O líder da oposição Alexei Navalny foi detido no final do mesmo mês, para evitar que pudesse liderar o protesto, e deverá cumprir 30 dias de prisão.

A comissão eleitoral moscovita recusou o registo de 57 candidatos, onde se incluem alguns dos principais dirigentes da oposição, que acusa as autoridades de manipular milhares de assinaturas recolhidas nas últimas semanas pelos candidatos e transcrevê-las incorretamente no registo eletrónico.

O Comité de Direitos Humanos, dependente do Kremlin, tomou posição favorável à oposição e apelou à comissão eleitoral para registar "todos os candidatos" que recolheram o mínimo de assinaturas necessárias, porque o contrário significa ignorar "a vontade de milhares de eleitores".

A oposição russa encara as eleições municipais como um primeiro passo para tentar ter representação na Duma (câmara baixa do parlamento), nas próximas legislativas de 2021.