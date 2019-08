30 anos depois os Aliados voltam a fechar a Volta a Portugal

O suspense e a dúvida de quem ia ficar permanentemente com a camisola amarela da 81ª Volta a Portugal permaneceu até aos últimos instantes. Assim que Joni Brandão terminou a prova, foi declarada a vitória da "Grandíssima" a João Rodrigues, ciclista da W52 – FC Porto.

A prova final no Porto distingue-se de outros contrarrelógios pela topografia inclinada da cidade, mas principalmente pela estrada em paralelo que obriga os ciclistas a um esforço extra.



No meio de muita emoção a gente do Porto celebrava a vitória do homem da casa. "É do Porto, somos campeões de ciclismo", ouviu-se.