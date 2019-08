Flamengo de Jorge Jesus aproxima-se da liderança no Brasileirão

O Flamengo, de Jorge Jesus, venceu no sábado o Grémio, por 3-1, em jogo da 14.ª jornada do campeonato brasileiro.



Em jogo disputado no Maracanã, os golos da equipa de Jesus foram apontados por William Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro.

Pelo Grémio marcou Rafael Galhardo, na conversão de uma grande penalidade.

O Flamengo de Jorge Jesus aproveitou para reduzir a distância para o líder Santos, que perdeu na deslocação ao terreno do São Paulo.

O Santos lidera o Brasileirão, com 32 pontos em 14 jornadas; seguindo do Palmeiras, com 28 e um jogo a menos; e do Flamengo e Atlético Mineiro, ambos com 27 pontos.