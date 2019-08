​MotoGP. Miguel Oliveira faz 8.º lugar no GP da Áustria, o melhor resultado da temporada

O italiano Andrea Dovizioso, em Ducati, ganhou o Grande Prémio da Áustria, depois de ultrapassar o espanhol Marc Marquez, em Honda, na última curva.

O terceiro lugar do pódio foi para o francês Fábio Quartararo, aos comandos de uma Yamaha, seguido de Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Nas contas do Mundial de MotoGP, Marc Marquez lidera, com 230 pontos; e Diviziozo é segundo, com 172 pontos. Miguel Oliveira ocupa a 15.ª posição, com 26 pontos.