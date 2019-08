​Já há postos a racionar combustível na contagem decrescente para a greve

Veja também:

Os postos da rede Pingo Doce já estão a limitar o número de litros que cada cliente pode abastecer, antes do início da greve dos motoristas que começa esta segunda-feira.



A Renascença constatou este domingo, num posto da zona da Golegã, no Ribatejo, que os automobilistas com viaturas ligeiras só podiam encher o depósito com 25 litros de gasolina ou gasóleo.

O responsável pelo posto de abastecimento explicou que tinha recebido ordens por parte do departamento comercial do Pingo Doce.

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias arranca esta segunda-feira, por tempo indeterminado.

O Governo anunciou um conjunto de medidas que devem entrar em vigor a partir do início da paralisação, entre as quais está um limite de 15 litros na Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) e de 25 litros nos restantes postos de abastecimento.