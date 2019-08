Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Diário da Volta

Décima etapa: João Rodrigues conquista Volta no contrarrelógio final

11 ago, 2019 • Pedro Filipe Silva

João Rodrigues, da W52-FC Porto, conquistou a Volta a Portugal em bicicleta graças ao contrarrelógio final realizado entre Gaia e Porto. Jóni Brandão voltou a ser segundo classificado. A Renascença acompanha a Grandíssima, que termina no domingo, com o Diário da Volta. Pode ouvir todos os dias e recordar episódios anteriores no site e na app da Renascença ou subscrever numa das várias plataformas de podcast.