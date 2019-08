Lage. “Primeiro golo deita por terra estratégia e solidez do Paços"

O treinador do Benfica considera “justa” a vitória dos encarnados (5-0) sobre o Paços de Ferreira.

Bruno Lage diz, em declarações à Btv, que o Paços “complicou bastante, tinha a lição bem estudada, a defender de um lado diferente do outro, a tentar desbloquear pelo meio.”

A situação só melhorou para a equipa da Luz depois do “golo fantástico do Nuno [Tavares]” que ajudou a “desbloquear o jogo”.

“Primeiro golo deita por terra a estratégia e solidez do Paços [de Ferreira], depois aparece o segundo e a partir daí o jogo fica inteiramente para o nosso lado. Foi uma exibição bem conseguida, com um resultado muito agradável, mas ainda temos um longo trabalho pela frente para trazer a imagem do ano passado", referiu.

O técnico encarnado aproveitou para explicar a escolha de Samaris para o lugar do lesionado Gabriel.

“Não tendo Gabriel, que é determinante, teria de voltar a colocar, Tino [Florentino] e Samaris, que foi a dupla que terminou na temporada passada. A simplicidade da decisão é olhar um pouco para a minha forma de liderar. Respeito os mais velhos, não coloco os novos a grande distância, o que importa é o rendimento”, refere.

Lage comentou ainda as estreias de Nuno Tavares, Chiquinho e Carlos Vinícius: "Foi um momento muito importante para eles, que traz outro tipo de moral e confiança, é desafiante colocar esta gente nova, integrá-los o mais rápido possível na dinâmica da equipa, e tentar o mais rapidamente possível trazer a imagem no ano passado".

O Benfica goleou o P. Ferreira por 5-0 com dois golos de Pizzi, mas também de Nuno Tavares, Seferovic e Vinicius.