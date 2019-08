Marcel Keizer. Bruno Fernandes "é muito forte e está pronto"

Veja também:

A pré-temporada não correu bem, mas o Sporting está preparado e quer começar a ganhar já no domingo com o Marítimo, na 1.ª jornada do campeonato, afirma o treinador Marcel Keizer. Quanto a Bruno Fernandes, "é muito forte psicologidamente" e também está pronto a ajudar a equipa.



Em conferência de imprensa, o técnico leonino espera uma reação à goleada frente ao Benfica para a Supertaça.

"A pré-época não foi o que esperávamos. Tivemos algumas dificuldades. Não haverá desculpas. Estamos prontos para amanhã. O Diaby jogou a Taça das Nações Africanas, só voltou a 26 de julho; Coates, Acunha e Borja também chegaram tarde. A pré-temporada não correu bem, mas estamos preparados para amanhã e queremos ganhar.”

Na ressacada da goleada com o Benfica para a Taça da Liga, por 5-0, Keizer admite que o plantel teve uma semana “muito difícil”, mas está pronto para o arranque do campeonato.

“Tivemos uma semana muito difícil, mas estamos preparados e motivados para começar uma nova temporada. Sabemos que o Marítimo é uma equipa muito compacta. Sabemos muito deles e eles de nós. Conhecemos o treinador, que no ano passado orientou o Feirense. Estamos prontos e motivados para começar.”

O Sporting rejeitou uma proposta de Inglaterra por Bruno Fernandes. O treinador do Sporting garante que o capitão não está psicologicamente afetado com as notícias sobre uma possível transferência.

“Estamos a falar de um dos melhores jogadores da Liga e que, psicologicamente, é muito forte. Estou confiante que ele está pronto”, declarou.

Bruno Fernandes e Vietto juntos?

Marcel Keizer admite que não é fácil encaixar Bruno Fernandes e o reforço Vietto no mesmo esquema de jogo.

“Difícil. Acho que a melhor posição para ambos é a 10. Isso torna as coisas mais difíceis. Tentámos. Às vezes correu bem, outras correu mal. A pré-temporada é para isso. Isto torna mais difícil jogar com eles, outro sistema pode ser uma opção, mas acho que não vamos fazer isso. Amanhã, veremos como vamos jogar”, sublinhou.

O Sporting começou a partida da Supertaça com três centrais, o que lhe valeu algumas críticas. Marcel Keizer diz que é muito bom poder jogar com dois sistemas.

"Temos defesas centrais muito bons, o que nos permite jogar tanto em 3-4-3 como 4-3-3. É muito bom poder jogar em dois sistemas. Durante a época teremos alguns problemas diante dos adversários e podemos ir alternando”, defendeu.

O Marítimo - Sporting, a contar para a 1.ª jornada do campeonato, está marcado para domingo, às 18h30.