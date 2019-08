Pinto da Costa garante que “veio um de dois guarda-redes que o treinador pediu"

O presidente do FC Porto foi homenageado pelas Casas do clube no Minho. Falou da contratação do guarda-redes, elogiou a regionalização e os Super-Dragões e deixou críticas à comunicação social.

“Num jornal foi-me atribuído um duque, porque o FC Porto não arranjava guarda-redes, mas o meu treinador só quis um de dois, os outros foram vendidos pela Comunicação Social, mas veio um dos dois que ele pediu [Marchesin]. A outros, também interessados em guarda-redes, que só arranjam aleijados, nunca lhes foi atribuído um duque", disse Jorge Nuno Pinto da Costa.

O presidente azul e branco não referiu qual foi o outro guarda-redes que esteve nas cogitações do clube.

Pinto da Costa acredita que o FC Porto e adeptos têm “de estar unidos e vigilantes, porque é cada vez mais difícil comandar e possuir uma equipa que nos dê garantias, como a atual dá”, garantindo que vão “lutar por qualquer título em qualquer prova”.

Em Esposende, o líder dos dragões lembrou que "há dois dias deslocámo-nos à Rússia e para um jogo importante, era impossível levar adeptos, porque não havia vistos e era pouco tempo para os arranjar. Mas encontrei lá 40 portistas dos super dragões no estádio, que viajaram de Paris e da Turquia para ver o jogo, pelo que queria agradecer o apoio e o estímulo dos super dragões".

No seu discurso, o presidente portista aproveitou para considerar “como pode ser bonita e profícua a regionalização em Portugal. Todos sabemos que é muito difícil o FC Porto ter sucesso, mas a condição primeira é estarmos unidos e sentirmos orgulho em sermos do FC Porto.”

[atualizado às 00h14]