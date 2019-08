I Liga

FC Porto tomba logo a abrir em Barcelos

10 ago, 2019 - 17:00 • Inês Braga Sampaio

Gil Vicente 2-1 FC Porto. Os dragões pagaram caro a falta de criatividade, a ineficácia e os erros defensivos, no terreno do regressado Gil Vicente, que jogou olhos nos olhos e não teve medo de procurar a vitória. Lourency adiantou os gilistas, Telles empatou de penálti e logo depois Kraev selou o resultado final. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt.