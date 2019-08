I Liga

Em direto. Gil Vicente-FC Porto

10 ago, 2019 - 17:00 • Inês Braga Sampaio

Arranca o campeonato, com graus de responsabilidade diferentes. O Gil despacha já um jogo com um grande, com ambição de mostrar que não pretende ser o bombo da festa do campeonato. O Porto está obrigado a não perder pontos logo na linha de partida. Apito inicial às 19h00, no Estádio Cidade de Barcelos. O Gil Vicente-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.