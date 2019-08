Fotogaleria. "Mensagens de ódio não são opinião, são crime"

Perto de 500 pessoas uniram-se, este sábado, no Largo Camões, em Lisboa, por uma sociedade mais justa, contra os discursos de ódio. "Racismo não é opinião, mas um crime", foi o mote deste encontro.

A concentração, planeada por 65 organizações antifascistas nacionais e estrangeiras, teve palco na Praça Luís de Camões, com início por volta das 14h30. A inicitiva surgiu como forma de protesto face à conferência nacionalista marcada para o mesmo dia, na capital.

Um hora antes inicava-se uma manifestação no Largo do Rossio. Entre ambos os locais estiveram presentes mais de duas mil pessoas, de acordo com as entidades organizadoras.

Na Praça Luís de Camões, no coração de Lisboa, ouviram-se gritos de ordem contra o líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, Mário Machado, e contra o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foram, ainda, exibidos cartazes com frases como "25 de Abril Sempre! Fascismo Nunca Mais!", "Não Passarão" ou "Os imigrantes ficam, saiam vocês".