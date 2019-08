Tiroteio em mesquita na Noruega faz um ferido

Uma pessoa foi ferida num tiroteio numa mesquita perto de Oslo, na Noruega. De acrodo com a polícia local, o suspeito do ataque foi detido pelas autoridades, depois do tiroteio que ocorreu no centro islâmico al-Noor.

Segundo o diretor da mesquita Irfan Mushtaq, a vítima é um homem de 75 anos, membro da congregação. "O homem carregava duas armas semelhantes a espingardas e uma pistola. Atravessou uma porta de vidro e disparou", adiantou o dirigente, em declarações à estação televisiva norueguesa TV2.