​Navio "Open Arms" resgata mais 39 migrantes no Mediterrâneo

O navio da organização Open Arms resgatou este sábado 39 pessoas no mar Mediterrâneo, que se somam às 121 que já estão bordo do barco há uma semana, à espera de um porto que os recebam. O total de migrantes no navio, neste momento, é de 160.

"Agora 39 pessoas foram resgatadas pela Open Arms em águas internacionais. Enquanto isso, nós permanecemos sem um porto seguro para desembarcar", publicou nas redes sociais o fundador da organização não-governamental espanhola.

Oscar Camps também sublinhou que as autoridades maltesas recusaram-se a permitir que o navio atracasse num porto da ilha para permitir que estes migrantes desembarcasse na totalidade e que só aceitariam os últimos 39.