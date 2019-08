Marco Silva arranca na Premier League com empate

O Everton, treinado por Marco Silva, não foi além do nulo, no terreno do Crystal Palace, na jornada inaugural da Premier League.

A equipa do técnico português teve mais bola (32-68%) e mais remates (3-5), também mais deles à baliza (0-3), mas não conseguiu marcar e, no fim, ainda viu Schneiderlin ser expulso, por acumulação de amarelos. Mas as más notícias para os "toffees" não ficam por aí: André Gomes lesionou-se.

Com os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo no banco - Guardiola já tinha dito que o ex-Juventus não ia jogar -, o Manchester City iniciou a defesa do título de forma arrasadora: goleou o West Ham, por 0-5.

O marcador foi inaugurado por Gabriel Jesus, aos 25 minutos, mas quem brilhou mais alto foi Raheem Sterling, com um "hat-trick". Sergio Aguero completou a goleada de grande penalidade.

O Tottenham, que não conseguiu levar Bruno Fernandes do Sporting no final do mercado inglês, viu-se a perder cedo na receção ao Aston Villa, mas conseguiu dar a volta e vencer por 3-1.

McGinn adiantou os "villains" logo ao minuto nove. Ndombele empatou apenas aos 73 minutos e, depois, chegou o incontornável Harry Kane, que em cinco minutos (86 e 90) deu a vitória ao Tottenham.

Restantes resultados



Bournemouth 1-1 Sheffield United

Burnleu 3-0 Southampton

Watford 0-3 Brighton