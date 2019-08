Luís Castro só vence na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk somou o terceiro triunfo consecutivo na Liga ucraniana de futebol, ao vencer no terreno do rival Dínamo Kiev, por 2-1, e isolou-se na liderança da classificação.

Os brasileiros naturalizados ucranianos Júnior Moraes e Marlos, aos 21 e 64 minutos, marcaram os golos da vitória da formação comandada por Luís Castro, enquanto o luxemburguês nascido em Portugal Gerson Rodrigues ainda conseguiu empatar para a equipa da capital, aos 39.

Com este triunfo, o tricampeão Shakhtar Donetsk soma nove pontos, mais três do que o Dínamo Kiev e do que o Kolos Kovalivka, a única equipa que o pode igualar nesta ronda, caso vença na receção ao Zorya Luhansk, no domingo.