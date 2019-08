Diário da Volta

Nona etapa: empate antes do último capítulo

10 ago, 2019 • Pedro Filipe Silva

Jóni Brandão, da Efapel, e João Rodrigues, da W52-FC Porto, estão empatados no primeiro lugar da Volta a Portugal, após a nona etapa, ganha por António Carvalho. Tudo em aberto para o contrarrelógio final de 19,5 quilómetros, entre Vila Nova de Gaia e Porto. A Renascença acompanha a Grandíssima, que termina no domingo, com o Diário da Volta. Pode ouvir todos os dias e recordar episódios anteriores no site e na app da Renascença ou subscrever numa das várias plataformas de podcast.