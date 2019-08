Conheça os convocados do Benfica para a 1.ª jornada do campeonato

Veja também:

O treinador Bruno Lage faz três alterações na lista de convocados do Benfica para a 1.ª jornada do campeonato com o Paços de Ferreira, em relação ao jogo da Supertaça.



O defesa Ebuehi e o extremo Cervi estão fora dos eleitos de Lage, por opção, enquanto Gabriel não foi chamado devido a lesão.

O Benfica começa a defender o título este sábado, com o Paços de Ferreira. O pontapé de saída está marcado para as 21h30, no Estádio da Luz.

Lista de convocados do Benfica

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Jardel, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo, Nuno Tavares e João Ferreira;

Médios: Taarabt, Samaris, Florentino, Pizzi, Caio, Chiquinho e Rafa;

Avançados: Jota, Seferovic, Vinícius e Raul de Tomas.