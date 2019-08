Sporting continua a preparar Marítimo com uma novidade e três ausências

O Sporting continua a preparar a deslocação à Madeira, para defrontar o Marítimo, na primeira jornada da I Liga.

Marcel Keizer chamou o jovem extremo Joelson Fernandes, de 16 anos, que já integrou várias sessões de treino da equipa principal.

Depois da reintegração de Rosier na quinta-feira, Rodrigo Battaglia, Ristovski e Jovane Cabral continuam a ser os únicos nomes no boletim clínico. O médio argentino e o lateral-direito macedónio continuam a realizar treino limitado, enquanto Jovane Cabral está entregue ao departamento clínico.

O Sporting faz o último treino antes da partida no sábado, às 10h30. Keizer faz a antevisão da partida, em conferência de imprensa, às 12h30.

Marítimo recebe o Sporting, no Estádio dos Barreiros, no domingo, às 18h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.