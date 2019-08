Bruno Fernandes será aumentado se ficar no Sporting

Bruno Fernandes será aumentado caso fique no Sporting, apesar do interesse de clubes estrangeiros.

Segundo avança o jornal "Record", esta sexta-feira, o Sporting planeia esperar pelo fecho do mercado para apresentar uma proposta de renovação que contempla salário de cinco milhões de euros por época (2,5 milhões líquidos). Valor que mais que duplicaria aquilo que Bruno Fernandes aufere agora: dois milhões brutos (um milhão líquido).

Bruno Fernandes passaria, assim, a ser o jogador mais bem pago do plantel do Sporting, estatuto que reflete a sua importância dentro do clube, como o melhor jogador e capitão da equipa de Marcel Keizer.

Não obstante, a vontade de Bruno Fernandes era mesmo rumar à Premier League e terá forçado a saída até ao fecho do mercado inglês, na tarde de quinta-feira. Conta "O Jogo" que o médio foi bater à porta do presidente do clube, Frederico Varandas, e o diretor desportivo, Hugo Viana, a pedir-lhes que aceitassem a última proposta do Tottenham por ele: 60 milhões de euros, mais 10 milhões mediante objetivos.

Apesar de, tecnicamente, a proposta chegar aos 70 milhões pedidos pelo Sporting, os dirigentes leoninos mantiveram-se intransigentes, insatisfeitos com a questão das variáveis, e o negócio caiu. "O Jogo" adianta que Bruno Fernandes ficou "desiludido e (...) revoltado".

De qualquer forma, apesar do fecho do mercado na Premier League, há outros destinos à disposição de Bruno Fernandes, como os campeonatos espanhol, italiano, alemão e francês. Ou, então, pode ficar e renovar.