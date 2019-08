Sérgio Conceição quer entrar a ganhar, mas espera jogo difícil

O treinador do FC Porto lembra que “os campeonatos começam com zero pontos e amanhã estão três em disputa. É importantíssimo começar a ganhar". Conceição espera jogo difícil em Barcelos.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição refere que os dragões prepararam “o jogo no pouco tempo que tivemos. Não vai mudar muito a identidade do FC Porto. Estamos preparados para este desafio".

O técnico dos azuis e brancos reconhece que "há coisas que temos de melhorar, mas não gosto de individualizar. Os jogadores jogam pelo que me demonstram e pela qualidade que têm".

Sobre o adversário, o Gil Vicente, Conceição lembra que a turma de Barcelos “é uma equipa com muitos jogadores, se calhar, com pouco conhecimento da nossa Liga, mas o treinador compensa isso. É, com certeza, um adversário difícil".

O treinador dos dragões comentou ainda as declarações de Pinto da Costa, que disse esperar não ter de encontrar novo técnico no seu mandato. Sérgio Conceição referiu que "as palavras do Presidente deixam-me orgulhoso. Mas trazem-me uma responsabilidade danada, porque os treinadores vivem de resultados.”

Sobre os elogios de Lage, o técnico azul e branco não se alonga porque diz não ter tido ainda oportunidade de os ler.

Já sobre o mercado, Conceição lamenta que ainda não tenha fechado. No entanto, “os jogadores que compõem o grupo de trabalho estão completamente comprometidos e envolvidos".