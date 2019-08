O primeiro-ministro convocou o gabinete de crise para este sábado de manhã, sendo que o assunto em cima da mesa é a greve dos camionistas. A reunião está marcada para as 10h00 da manhã, no Palácio de São Bento, em Lisboa, avança a RTP.

António Costa convoca, de acordo com a notícia, os ministros que têm dado a cara pela crise - Vieira da Silva, ministro do Trabalho, e José Matos Fernandes, do Ambiente -, mas também Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e ainda João Gomes Cravinho, ministro da Defesa.