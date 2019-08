“Não dê crédito ao dinheiro fácil”. PSP lança vídeo de alerta contra burlas online

“Viu um com comentário nas redes sociais, portal ou fórum online, ou recebeu um email que promete um empréstimo rápido e com condições fantásticas? Não confie. Nunca caia nesse erro”. Assim começa o vídeo publicado no Facebook da PSP.

Trata-se de uma campanha conjunta da Polícia de Segurança Pública com a ComparaJá, com vista a alerta para os perigos associados às ofertas de empréstimos entre particulares e entidades não habilitadas na internet.

“Não dê crédito ao dinheiro fácil” é o nome da campanha. O vídeo deixa alertas e dicas para se precaver de potenciais esquemas fraudulentos.