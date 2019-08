Inaugurado há um mês, “sarcófago” de Chernobyl (que devia durar um século) em “grave risco" de colapsar

Apelidam-na de “sarcófago”. Tem 275 metros de largura, 108 metros de altura e pesa 36 mil toneladas. A maior estrutura móvel terrestre alguma vez construída é uma cúpula que contem a radioatividade do núcleo do reator da central de Chernobyl, na Ucrânia, que explodiu em 1986.

Inaugurada em julho, com pompa e circunstância, pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, sob o pretexto de tornar Chernobyl num ponto (ainda mais) atrativo e seguro para turistas e cientistas, soube-se agora, volvido somente um mês – deveria ter a duração aproximada de um século –, que a cúpula vai ser demolida, uma vez que apresenta um “grave risco de colapso”.

A construção do “sarcófago” de Chernobyl demorou nove anos – mas o projeto começou a ser pensado já em 1997 e o contrato para ser erigido foi celebrado em 2007.

No entanto, e apesar do investimento de 1,5 mil milhões de euros (a isto acrescem 2,2 mil milhões de euros para a construção de abrigos), uma reportagem da “Business Insider” denuncia que a estrutura foi sendo corroída pela infiltração de água no teto e noutras partes específicas.

A empresa ucraniana responsável pela estrutura, a SSE Chernobyl NPP, explicou em comunicado que a “remoção de cada parte da estrutura iria aumentar o risco de colapso e libertar grandes quantidades de material radioativo”, sendo por isso “melhor demolir o sarcófago e construir uma nova estrutura”.